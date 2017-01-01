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Москву во вторник засыпало снегом

Автор:
denis947
Дата публикации:
17:02
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Московский регион к обеду засыпало снегом. Образовался снежный покров. Легкий снежок продолжает идти.

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