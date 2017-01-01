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Два автомобиля и трамвай столкнулись на Чертановской улице

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
18:43
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На юге Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей и трамвая. На Чертановской улице, напротив дома 2, автомобиль такси «Хендай Солярис» разворачиваясь не уступил дорогу трамваю, произошло боковое столкновение, от удара автомобиль такси задел ехавший автомобиль «Фольксваген». В результате ДТП травмы получил 1 человек. После осмотра медиками он отказался от госпитализации. Движение трамваев было запущено в течение 15 минут, а остальные участники ДТП ожидали процесса оформления аварии сотрудниками ГИБДД.

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