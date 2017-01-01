Крушение вертолёта под Тамбовом: первое видео с места ЧП

В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Поезд, посвящённый истории ЧМ по футболу, запустили в Московском метро

Поезд, посвящённый истории ЧМ по футболу, запустили в Московском метро

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
18:56
  • 43
  • 0

Тематический поезд, посвящённый истории ЧМ по футболу запустили на Кольцевую линию Московского метро. В вагонах пассажиры могут узнать историю мирового футбола: они увидят много исторических фотографий, справках о тренерах, о футболистах, о самых лучших голах и страницы из истории чемпионатов мира по футболу. В электродепо «Красная Пресня» был представлен официальный плакат ЧМ по футболу 2018, героем которого стал легендарный голкипер "Динамо" и сборной СССР, лучший вратарь ХХ века Лев Иванович Яшин.

  • 43
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
19:37 | alextsaryev99
Небольшая порция снега выпала в столице во вторник
28 0
24.11 18:17 | Sargo
Эскалатор на станции «Тверская» закроют на профилактику в 23:00 на девять часов
34 0
10:31 | Uwis
В столичном метро появились 10 новых точек продаж браслетов с чипом «Тройки»
111 0
16.11 12:05 | mreportertv
"Огнедышащий поезд" сняли на видео в Индии
60 2
07.11 15:15 | Sargo
Запуск нового тематического поезда «Россия, устремленная в будущее», в электродепо «Красная Пресня»