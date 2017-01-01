Поезд, посвящённый истории ЧМ по футболу, запустили в Московском метро

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 18:56

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Тематический поезд, посвящённый истории ЧМ по футболу запустили на Кольцевую линию Московского метро. В вагонах пассажиры могут узнать историю мирового футбола: они увидят много исторических фотографий, справках о тренерах, о футболистах, о самых лучших голах и страницы из истории чемпионатов мира по футболу. В электродепо «Красная Пресня» был представлен официальный плакат ЧМ по футболу 2018, героем которого стал легендарный голкипер "Динамо" и сборной СССР, лучший вратарь ХХ века Лев Иванович Яшин.