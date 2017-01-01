Площадка на Манежной площади финальной жеребьевки ЧМ-2018

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:59

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В вечерние часы площадка с городами России, где пройдет ЧМ-2018 освещается. Внутри футбольного мяча можно сделать памятное фото.