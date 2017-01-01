Житель Подмосковья жалуется на плохое обращение пристава Коломенсткого суда с ребёнком

Автор: zapros151 Дата публикации: 08:42

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27 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197636

По словам автора видео, пристав Коломенского суда "придушил школьника за то, что тот заглянул в зал судебного заседания". Вот, что рассказывает мобильный репортёр."Коломенский городской суд, судебное заседание ведет судья Коробкова о разделе дома. Папа с двумя несовершеннолетними детьми ожидает в коридоре: один школьник, другой грудничок на руках у папы, мама-ответчик в суде. Обычное гражданское дело затянулось. После заглядывания сына-школьника в кабинет судебного заседания с вопросом: " Мама! Ты скоро?". Выходит судебный пристав и начинает душить мальчика-школьника, приподнимая от пола. Вмешивается папа и ребенок свободен.На вопрос папы приставу : " Как Вы можете объяснить свои действия?", - следует молчание. Вскоре появляется начальник пристава. Но никто не извиняется, следуют угрозы. Родители мальчика вызывают полицию в Коломенский суд для защиты от приставов и подачи заявления. Вокруг одни молчуны-наблюдатели: посетители суда, судьи, работники суда. Никто не успокоил ребенка, не предложил ни воды попить ребенку, ни участия," - сообщает автор видео.Инцидент, по словам мобильного репортёра, случился накануне, 28 ноября 2017 года .в подмосковное Коломне.