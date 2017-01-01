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К вечеру в некоторых районах Москвы снег прекратился оставив за собой снежные улицы

Автор:
Sargo
Дата публикации:
20:30
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  • 0

К вечеру в некоторых районах Москвы снег прекратился оставив за собой снежные улицы.

  • 16
  • 0

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