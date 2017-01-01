На шоссе Энтузиастов в Москве столкнулись 2 иномарки и 1 маршрутка: госпитализирована пассажирка

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На пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда столкнулись 3 автомобиля: Ниссан, Хёндай и маршрутка Мерседес. Ниссан и маршрутка выезжали с Большого Купавенского проезда, пересекая шоссе Энтузиастов в сторону Свободного проспекта. По шоссе Энтузиастов в сторону области ехал Хёндай, и, по словам водителя данного автомобиля, когда ему загорелся красный сигнал светофора, он нажал на тормоз, но дорога была скользкой и неуправляемая машина продолжила движение. На перекрёстке Хёндай врезался в бок Ниссану и также задел маршрутку. На место аварии выезжала Скорая помощь, врачи которой госпитализировали, с подозрением на сотрясение мозга, пассажирку Хёндая, которая на момент ДТП спала в машине. Движение на данном участке затруднено, как в Большом Купавенском проезде, так и на шоссе Энтузиастов в сторону области.