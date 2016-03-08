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Главная  /  Репортажи  /  Дорога смерти по ледовой переправе через реку Обь

Дорога смерти по ледовой переправе через реку Обь

Автор:
VLGBEL
Дата публикации:
28.11 23:12
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Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, река Обь. Дорога Андра-Приобье, опасная ледовая переправа.

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