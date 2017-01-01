Московский метрополитен может расторгнуть договор с оператором рекламы

Автор: Sargo Дата публикации: 28.11 23:42

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10 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197647

Московский метрополитен может в одностороннем порядке расторгнуть договор с оператором рекламы ООО «Трейд компани», заявили в пресс-службе метро. Причиной может стать задержка компанией срока предоставления банковской гарантии, истекающего 1 декабря. Как пояснил представитель метрополитена, согласно договору, ООО «Трейд Компани» должно предоставлять ежегодную безотзывную банковскую гарантию не позднее 8 сентября.«По условиям договора с 10 декабря метрополитен имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке. Предоставление финансовой гарантии — важнейшее условие контракта, которое строго контролируется московским метро»,— цитирует «РИА Новости» представителя столичной подземки.