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Московский метрополитен может расторгнуть договор с оператором рекламы

Автор:
Sargo
Дата публикации:
28.11 23:42
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Московский метрополитен может в одностороннем порядке расторгнуть договор с оператором рекламы ООО «Трейд компани», заявили в пресс-службе метро. Причиной может стать задержка компанией срока предоставления банковской гарантии, истекающего 1 декабря. Как пояснил представитель метрополитена, согласно договору, ООО «Трейд Компани» должно предоставлять ежегодную безотзывную банковскую гарантию не позднее 8 сентября.

«По условиям договора с 10 декабря метрополитен имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке. Предоставление финансовой гарантии — важнейшее условие контракта, которое строго контролируется московским метро»,— цитирует «РИА Новости» представителя столичной подземки.


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