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На Манежной площади зажгли первые новогодние елки

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:44
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  • 0

На Манежной площади зажгли первые новогодние елки. Всего к началу фестиваля "Путешествие в Рождество" установят 500 деревьев.

  • 13
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