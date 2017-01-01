Дым от мусоросжигательного завода отравляет город Владивосток Приморского края
- Автор:
- Kirill Batanov
- Дата публикации:
- 01:32
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"Гулял с собаками. Сразу почувствовал запах гари, запершило в горле, стало трудно дышать. Поехал поснимать виновника - мусоросжигательный завод с разных точек. Завод на полную начинает жечь мусор в вечернее и ночное время, когда проверяющие органы не работают. Едкий дым, от которого спазмом сводит горло, стелется по нескольким жилым микрорайонам. В непосредственной близости - территории для дальнейшей жилой застройки. Завод необходимо убирать от жилых районов!" - пишет он.
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