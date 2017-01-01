Крушение вертолёта под Тамбовом: первое видео с места ЧП

В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Дым от мусоросжигательного завода отравляет город Владивосток Приморского края

Дым от мусоросжигательного завода отравляет город Владивосток Приморского края

Автор:
Kirill Batanov
Дата публикации:
01:32
  • 18
  • 0

Дым от мусоросжигательного завода отравляет город Владивосток Приморского края. Об этом пишет наш дальневосточный мобильный репортёр.

"Гулял с собаками. Сразу почувствовал запах гари, запершило в горле, стало трудно дышать. Поехал поснимать виновника - мусоросжигательный завод с разных точек. Завод на полную начинает жечь мусор в вечернее и ночное время, когда проверяющие органы не работают. Едкий дым, от которого спазмом сводит горло, стелется по нескольким жилым микрорайонам. В непосредственной близости - территории для дальнейшей жилой застройки. Завод необходимо убирать от жилых районов!" - пишет он.

Приморский край, г. Владивосток
  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

70 0
28.11 23:12 | VLGBEL
Дорога смерти по ледовой переправе через реку Обь
97 0
26.11 01:19 | Вася Лебедев
Незаконная свалка обнаружена на краю деревни Водозерье Республики Марий Эл
47 0
26.11 20:48 | Linushka01
Грязь и мусор на автовокзале в Тосно под Санкт-Петербургом
39 0
26.11 20:48 | Shevchuk_25R
Большое повышение цен на топливо заметили жители Приморского края
330 1
17.11 14:01 | Madmaster1
Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке