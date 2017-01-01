Житель Подмосковья пошёл по грибы, а встретил кабанов (ВИДЕО)
- Автор:
- YMHUK
- Дата публикации:
- 10:27
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Эти кадры, по словам мобильного репортёра, сняты в конце сентября 2017 года. Мужчина пошёл на "тихую охоту" в один из подмосковных лесов, что близ трассы А107. И, где-то в глубине, наткнулся на своих "конкурентов". Три молодых кабана разгуливали по лесу - кажется, с той же целью, что и грибник. И настолько были увлечены процессом, что не обращали никакого внимания на человека - даже когда тот начал звать их. "Хорошо, что вашей мамы нет рядом," - подмечает мобильный репортёр.
Встречу с дикими животными грибник снял на видео и прислал на наш сайт mreporter.ru .
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