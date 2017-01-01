Видеооткрытки команд – победителей чемпионатов мира по футболу разных лет транслируют на медиафасаде Центрального телеграфа
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 12:37
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Видеооткрытки с изображением команд – победителей чемпионатов мира по футболу разных лет появились на здании Центрального телеграфа на медиафасадах домов на Новом Арбате. Это четыре сборные, выигравшие чемпионат за последнюю четверть века и вышедшие в финальную часть предстоящего чемпионата мира. На экранах будут транслировать более десятка фотографий команд Германии (чемпион 2014 года), Испании (2010), Бразилии (1994, 2002) и Франции (1998).
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