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Главная  /  Репортажи  /  "Настоящий ковбой": мексиканец заехал в супермаркет верхом на коне

"Настоящий ковбой": мексиканец заехал в супермаркет верхом на коне

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:02
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Не перевелись за океаном настоящие ковбои. Вот этот - мексиканский - вообще приехал на коне прямо в супермаркет.

Набрал несколько банок пива, не сходя с седла. И - опять же, верхом - отправился к кассе. Да ещё и пролез вне очереди. Остальных покупателей - скорее, не разозлил, а позабавил.

А вот продавцы, по словам автора этого ролика, отреагировали негативно: пытались выставить мужчину на улицу - вместе с жеребцом. Однако, как сообщается, в конце концов, всё-таки были вынуждены обслужить.
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