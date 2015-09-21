"Настоящий ковбой": мексиканец заехал в супермаркет верхом на коне
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:02
-
- 18
Набрал несколько банок пива, не сходя с седла. И - опять же, верхом - отправился к кассе. Да ещё и пролез вне очереди. Остальных покупателей - скорее, не разозлил, а позабавил.
А вот продавцы, по словам автора этого ролика, отреагировали негативно: пытались выставить мужчину на улицу - вместе с жеребцом. Однако, как сообщается, в конце концов, всё-таки были вынуждены обслужить.
- 18
Комментарии (0)