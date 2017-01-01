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"Что движет дарителями музеев? Как стать пионером, уже не будучи школьником?": репортаж мобильного репортёра из Старого Оскола

Автор:
Stalker
Дата публикации:
12:38
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Что движет дарителями музеев? Как стать пионером, уже не будучи школьником? Об этом рассказывает мобильный репортёр из Белгородской области!

При 21-ой старооскольской школе 6-ой год работает Музей народного образования, которыми руководит Нина Исааковна Черепанова. Он перестал быть музейчиком, когда в нем стали появляться очень редкие экземпляры. Например, Похвальная грамота за отличную учебу, датированная 1912 годом, которую потомки награжденного человека нашли свернутой в конверт на чердаке в деревне. И не нашли ничего лучше... чем передать ее в школьный музей Нины Исааковны. Чтобы все могли увидеть и прочитать! "Такой экземпляр не часто встретишь", - хвалится хранительница.

За 6000 рублей Нина Исааковна ежедневно держит здесь свою вахту , принимая молодых и совсем юных посетителей. Увидев энтузиазм человека, отметившего этим летом 85-й День рождения, из которых 61 год Ниной Исааковной Черепановой отданы работе и преподаванию в школах Урала и Белгородской области, я не выдержал и подарил в ее музей три советских чернильницы и старые детские лыжи, простоявшие в недавно разрушенном сарае больше 50 лет... А здесь они - в тему.

В честь пополнения экспозиции Музея народного образования Нина Исааковна провела подробнейшую экскурсию, рассказала и показала, чем уникален этот музей.


А так : коллекция советских елочных игрушек, наддужных подписных колокольчиков, портфелей, букварей, пионерских и комсомольских значков, галстуков, горнов, школьной формы и даже самоваров, из которых любили пить чай в школьные годы чудесные наши любимые учителя. И сбору архивов здесь уделяется серьезное внимание - династии школьных учителей являются видными представителями советской системы образования, когда то признанной во всем мире. Об этом нам забывать нельзя!

"Важно, что меценатом может стать каждый, кто решит подарить в этот музей старинную вещь," - заключает мобильный репортёр.






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