Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 29 ноября 2017 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 12:58
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В программу, показанную в эфире 29 ноября, вошли кадры о том, как мощные потоки воды в перемешку с вулканической пылью сходят в Индонезии, кадры о том, как сильные проливные дожди обрушились на остров Ява, кадры о том и кадры о том, как рыбаки раскалывали лёд моторными лодками в Якутии и Кировской области.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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