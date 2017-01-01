Огромный новогодний шар появится на Поклонной горе

Автор: denis947 Дата публикации: 13:08

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На Поклонной горе начали собирать уникальный, самый большой в мире елочный шар с танцплощадкой внутри. Об этом сообщается на портале мэрии Москвы. Высота шара составит 17 метров, диаметр — около 11 метров. Внутри установят динамики, они будут транслировать новогодние композиции и песни о Москве. Подобное украшение появится на Поклонной горе уже второй раз — впервые его установили в 2016 году, тогда "игрушка" вошла в Книгу рекордов Гиннесса как "самая большая светодиодная скульптура в мире".