В Амурской области в котельной дым валит мимо трубы
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:33
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В селе Чигири Благовещенского района Амурской области с наступлением зимы возникла коммунальная проблема.
По словам автора этих кадров, в местной котельной вышла из строя дымоотводящая труба. Однако котел продолжает работать, и по округе стелются клубы дыма.
Сообщается, что на предприятии дым из-под трубы объяснили технологическими процессами при запуске третьего котла: «Это длилось две-три минуты».
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