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В Амурской области в котельной дым валит мимо трубы

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:33
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В селе Чигири Благовещенского района Амурской области с наступлением зимы возникла коммунальная проблема.

По словам автора этих кадров, в местной котельной вышла из строя дымоотводящая труба. Однако котел продолжает работать, и по округе стелются клубы дыма.

Сообщается, что на предприятии дым из-под трубы объяснили технологическими процессами при запуске третьего котла: «Это длилось две-три минуты».
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