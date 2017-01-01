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Морозный день в столице 29 ноября

Автор:
denis947
Дата публикации:
13:34
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В столице 29 ноября пасмурно и морозно, дует сильный ветер.

  • 15
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