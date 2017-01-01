Светофор-обманщик сняли на видео в Воронеже
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:42
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- 33
Сообщается, что необычный светофор установлен на Московском проспекте. Как видно на этих кадрах, сначала показывает, что на пересечение дороги есть больше минуты, но резко меняет своё мнение. Когда отсчёт доходит до десяти секунд светофор снова даёт пешеходам шанс успеть - отображает цифру 79. И так по кругу.
Загорается ли вообще красный сигнал - не понятно. Но доверять такому регулировщику явно небезопасно.
- 33
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