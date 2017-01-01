Бейсджамперы налету запрыгнули в самолёт
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:58
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Желательно, на приличной высоте. Что любители острых ощущений и сделали: как сообщается, в небе над Швейцарией спрыгнули со скалы в вингсьютах, догнали самолет, и затем, как видно на этих кадрах, по очереди скажем так - заскочили внутрь.
Безусловно, мастерство продемонстрировали не только экстремалы, но и пилот самолёта. Но вот практическое применение этот способ вряд ли найдет. Все таки, слишком рискованно, отмечают пользователи, можно оказаться в пролете.
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