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В столичном регионе установилась морозная погода

Автор:
tim777
Дата публикации:
14:53
  • 26
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В столичном регионе при высокой влажности установилась морозная погода. В утренние часы температура воздуха опустилась до минус 8 градусов. При этом ощущается резкий порывистый ветер. Атмосферное давление повышенное и метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. По сообщениям синоптиков, в ближайшее время погода может ухудшится. Пройдут осадки в виде снега. При этом температура воздуха повысится до минус 3 градусов, а к началу календарной зимы перейдёт в плюсовые значения.

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