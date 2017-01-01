В столичном регионе установилась морозная погода
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 14:53
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- 26
В столичном регионе при высокой влажности установилась морозная погода. В утренние часы температура воздуха опустилась до минус 8 градусов. При этом ощущается резкий порывистый ветер. Атмосферное давление повышенное и метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. По сообщениям синоптиков, в ближайшее время погода может ухудшится. Пройдут осадки в виде снега. При этом температура воздуха повысится до минус 3 градусов, а к началу календарной зимы перейдёт в плюсовые значения.
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