В столичном регионе установилась морозная погода

Автор: tim777 Дата публикации: 14:53

26

26 0

В столичном регионе при высокой влажности установилась морозная погода. В утренние часы температура воздуха опустилась до минус 8 градусов. При этом ощущается резкий порывистый ветер. Атмосферное давление повышенное и метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. По сообщениям синоптиков, в ближайшее время погода может ухудшится. Пройдут осадки в виде снега. При этом температура воздуха повысится до минус 3 градусов, а к началу календарной зимы перейдёт в плюсовые значения.