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Главная  /  Репортажи  /  На Каланчевской улице произошел пожар

На Каланчевской улице произошел пожар

Автор:
missboyko88
Дата публикации:
15:00
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Пожарные ликвидировали возгорание техники рядом с железнодорожной платформой на Комсомольской площади, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице. «В 14:18 от очевидца поступила информация о признаках возгорания у платформы «Каланчевская». Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что загорелся подъемный механизм, расположенный за платформой и приступили к тушению. В настоящее время возгорание ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало», - рассказал собеседник агентства.

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