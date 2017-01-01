Крушение вертолёта под Тамбовом: первое видео с места ЧП

В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На Красной площади открылась ГУМ-Ярмарка

На Красной площади открылась ГУМ-Ярмарка

Автор:
Uwis
Дата публикации:
16:00
  • 17
  • 0

На Красной площади открылась ГУМ-Ярмарка.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
16:00 | Uwis
Официальный постер Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
33 2
14:04 | tim777
Каток на Красной площади готов к открытию
39 1
00:46 | Uwis
Сегодня на Красной площади торжественно откроют ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарку