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Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 29 ноября 2017 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
18:10
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29 ноября на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы ВестиNET - Мобильный репортёр.

В программу, показанную в эфире 29 ноября, вошли репортаж автора VLGBEL о дороге смерти по ледовой переправе через реку Обь, кадры о том, как ЧП на котельной произошло в Амурской области, кадры о том, как бейсджамперы налету запрыгнули в самолёт и кадры о том, как лиса чуть было не утащила мешок с рыбой на Сахалине.

Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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