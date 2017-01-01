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Прохладная погода в столице

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:01
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К вечеру в столице сохраняется прохладная погода. Температура составляет минус-5 градусов. Метеорологи пророчат в ближайшее время возвращение положительных температур.

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