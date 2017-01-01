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Морозный вечер в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:30
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В столице очень холодно, температура воздуха в городе -6С. К выходным ожидается потепление.

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