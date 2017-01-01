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Главная  /  Репортажи  /  Вечерняя подсветка здания музея современной истории России

Вечерняя подсветка здания музея современной истории России

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:31
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В вечернее время некоторые здания в столице красиво подсвечиваются, создавая атмосферу позитива.

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Комментарии (0)

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