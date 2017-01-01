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На улице Иркутская на востоке столицы произошёл прорыв горячей воды

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
21:07
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На улице Иркутская на востоке столицы произошёл прорыв горячей воды. Улица Иркутская перекрыта со стороны улицы Байкальская до Черницинского проезда. В связи с этим автобусы маршрутов номер 627 и 171 в районе улицы Иркутская не останавливаются. В этом месте они минуют две остановки. На месте крупной коммунальной аварии находятся много машин аварийной службы Мосводоканала, пожарные, а также ДПС.

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