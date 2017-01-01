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Аварийные службы и МЧС устраняют последствия коммунальной аварии на востоке столицы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
21:37
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Аварийные службы и МЧС устраняют последствия крупной коммунальной аварии на востоке столицы. На улице Иркутская произошёл вечером прорыв горячей воды. В жилые дома, находящиеся рядом горячую воду переподключили по резервной схеме. Движение по Иркутской улице перекрыто для всех: и для автомобилей и для пешеходов. Людей, живущих в том районе, также не пускают, так как это опасно для их жизни. С эпицентра аварии до сих пор идёт мощный пар.

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