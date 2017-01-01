На ВДНХ завершилась реставрация шпиля павильона «Земледелие»

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На ВДНХ с павильона № 58 «Земледелие» (до 1964 года «Украинская ССР»), с его верхней части, сняли строительные леса. Посетители выставки теперь могут увидеть богатый внешний декор павильона после первой комплексной реставрации. Золочением звезды и венка, украшающих павильон, занимались сразу 5 художников-реставраторов. Сначала необходимые поверхности обработали специальными составами, защищающими металл от коррозии, а затем шпиль павильона был покрыт специальным лаком мордан, который разогревает, «размолаживает» поверхность – после этого золото впечатывается в этот лак. Все листы золота в процессе работ брались специальным беличьим лампензелем, так как настолько тонкие листы невозможно взять руками. На данный момент в павильоне проходят последние этапы реставрации внешнего облика.