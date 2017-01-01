С 30 ноября по 1 декабря на участке Моховой улицы ограничат движение из-за финальной жеребьевки ЧМ по футболу

Автор: Uwis Дата публикации: 29.11 22:31

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С 30 ноября по 1 декабря в связи с проведением финальной жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2018 года будет ограничено движение транспорта на участке Моховой улицы от Центрального выставочного зала «Манеж» до дома № 11, корпус 11. 30 ноября с 13:00 до 20:00 и 1 декабря с 15:00 до 21:00 будет отменена остановка городского транспорта «Метро «Библиотека им. Ленина».