В парке "Зарядье" идет монтаж подсветки недавно высаженных деревьев и установленных скамеек

Автор: Uwis Дата публикации: 29.11 23:22

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В парке "Зарядье" идет монтаж подсветки недавно высаженных деревьев и установленных скамеек