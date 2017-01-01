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Главная  /  Репортажи  /  В парке "Зарядье" идет монтаж подсветки недавно высаженных деревьев и установленных скамеек

В парке "Зарядье" идет монтаж подсветки недавно высаженных деревьев и установленных скамеек

Автор:
Uwis
Дата публикации:
29.11 23:22
  • 11
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В парке "Зарядье" идет монтаж подсветки недавно высаженных деревьев и установленных скамеек

  • 11
  • 0

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