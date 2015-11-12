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Золотые гирлянды в виде полуёлки на подъезде гостиницы «Метрополь»

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
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Золотые гирлянды в виде полуёлки на крыше подъезда гостиницы «Метрополь» в центре Москвы.

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