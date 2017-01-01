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Главная  /  Репортажи  /  Место прорыва трубопровода на востоке Москвы с высоты птичьего полета

Место прорыва трубопровода на востоке Москвы с высоты птичьего полета

Автор:
denis947
Дата публикации:
02:02
  • 26
  • 1

Источник повреждения тепломагистрали диаметром 800 мм на востоке столицы обнаружен, авария локализована, сообщил СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. «Ведутся восстановительные работы. Все потребители переводятся с резервных схем теплоснабжения на основные. В течение 30-40 минут температура теплоносителя вернется к нормативным показателям», - сказал П.Бирюков. Он добавил, что отключений отопления объектов в результате повреждения тепломагистрали не было. Вечером 29 ноября произошел разлив воды из трубы горячего водоснабжения в районе пересечения ул. Иркутская и 2-го Иртышского проезда. Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, городские службы оперативно прибыли на место, было произведено переподключение потребителей по резервной схеме - было запитано 18 зданий, в том числе девять жилых домов и одна школа.

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Комментарии (1)

  • Sargo
    02:32
    http://www.mskagency.ru/materials/2728940
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