Крушение вертолёта под Тамбовом: первое видео с места ЧП

В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  ГУМ-каток за 3 минуты до торжественного открытия

ГУМ-каток за 3 минуты до торжественного открытия

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
08:50
  • 21
  • 0

Обстановка на ГУМ-катке за несколько минут до торжественного открытия.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
10:40 | denis947
Маршрутка сгорела на юге Москвы на Бакинской улице
7 0
10:29 | Uwis
На Красной площади заработал ГУМ-Каток