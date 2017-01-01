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"Лето красное пропели": в Волгограде кладут асфальт при минусовой температуре (ВИДЕО)

Автор:
Андрей Нефёдов
Дата публикации:
09:20
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"Лето красное пропели...", а теперь - кладут асфальт в морозную погоду.

В Краснооктябрьском районе Волгограда проводился ремонт дороги при отрицательной температуре - минус 5 градусов. Об этом сообщает мобильный репортёр, который стал очевидцем работ не по погоде и запечатлел действия дорожников на видео. "На улице минус пять, а это значит, что асфальт укладывать нельзя. Но есть план, есть деньги налогоплательщиков, и дорогу "ремонтируют" в любую погоду," - пишет неравнодушный житель Волгограда. При том, что на кадрах - не временный ямочный ремонт, а замена полотна по ширине всей проезжей части.

По мнению местных жителей, в результате такого ремонта асфальт "растает" после первой оттепели - так и не дождавшись начала Чемпионата Мира по футболу-2018, во время которого некоторые матчи пройдут в Городе-герое. И все старания, а также затраченные на работы средства - всё пройдёт впустую.
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