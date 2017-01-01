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В Москве на улице Боженко обезопасили пешеходный переход

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:42
  • 29
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На западе столицы привели в нормативное состояние пешеходный переход на улице Боженко. Ранее местные жители жаловались на переход, по которому нельзя было безопасно перейти дорогу. Больше этот переход не страшен москвичам. Там нанесли разметку и на середине дороги в каждом направлении повесили отдельный светофор со знаком "Пешеходный переход".
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