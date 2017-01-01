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На Красной площади заработал ГУМ-Каток

Автор:
Uwis
Дата публикации:
10:29
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Первый сеанс на ГУМ-Катке, который торжественно открылся вчера вечером на Красной площади. Утренние сеансы для всех посетителей - бесплатные.

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