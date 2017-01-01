Маршрутка сгорела на юге Москвы на Бакинской улице

Автор: denis947 Дата публикации: 10:40

16

16 0

На юге Москвы сгорел пассажирский микроавтобус "Мерседес".Инцидент произошел утром на Бакинской улице. Маршрутное такси следовало в сторону метро "Кантемировская", во время движения по путепроводу из под капота пошел дым, водитель маршрутки сразу же остановился и попытался потушить возгорание с помощью огнетушителя, но не смог. К приезду на место вызова пожарных маршрутка была полностью охвачена огнем. Пострадавших нет.