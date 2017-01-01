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Маршрутка сгорела на юге Москвы на Бакинской улице

Автор:
denis947
Дата публикации:
10:40
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На юге Москвы сгорел пассажирский микроавтобус "Мерседес".Инцидент произошел утром на Бакинской улице. Маршрутное такси следовало в сторону метро "Кантемировская", во время движения по путепроводу из под капота пошел дым, водитель маршрутки сразу же остановился и попытался потушить возгорание с помощью огнетушителя, но не смог. К приезду на место вызова пожарных маршрутка была полностью охвачена огнем. Пострадавших нет.

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