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Главная  /  Репортажи  /  Хвойный лес на Манежной площади растет не по дням, а по часам:

Хвойный лес на Манежной площади растет не по дням, а по часам:

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:03
  • 30
  • 1

Хвойный лес на Манежной площади растет не по дням, а по часам: всего к Новому году ее украсят 500 елей.

  • 30
  • 1

Комментарии (1)

  • Max_019
    11:43
    Что, текст=заголовок, не влез в строчку?) И, да - палец слева на камере уже миллионный раз виден. Половина видео с пальцем, остальная нормальная
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