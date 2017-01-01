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Главная  /  Репортажи  /  На Поклонной горе начался монтаж самого большого в мире светящегося шара

На Поклонной горе начался монтаж самого большого в мире светящегося шара

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:42
  • 18
  • 0

На Поклонной горе начался монтаж самого большого в мире светящегося шара.

  • 18
  • 0

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