В Перми подожгли автомобиль директора местной "Комсомольской правды"
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:51
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Злоумышленник посреди бела дня подошёл к припаркованному "Мерседесу". Вылил на его капот и лобовое стекло некую горючую жидкость - из пластиковой тары. А затем, похоже, щёлкнул зажигалкой. Машину - тут же охватило пламя. Причём - перекинулось оно ещё и на самого вандала - в тот момент, когда он бросился наутёк.
Мотивацию - ещё предстоит выяснить. Возможно, это - банальное хулиганство. А может быть - и попытка за что-то отомстить.
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