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Главная  /  Репортажи  /  В Перми подожгли автомобиль директора местной "Комсомольской правды"

В Перми подожгли автомобиль директора местной "Комсомольской правды"

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:51
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В Перми одна из уличных камер наблюдения запечатлела на видео поджог автомобиля, который, как сообщается, принадлежит директору местной редакции "Комсомольской правды".

Злоумышленник посреди бела дня подошёл к припаркованному "Мерседесу". Вылил на его капот и лобовое стекло некую горючую жидкость - из пластиковой тары. А затем, похоже, щёлкнул зажигалкой. Машину - тут же охватило пламя. Причём - перекинулось оно ещё и на самого вандала - в тот момент, когда он бросился наутёк.

Мотивацию - ещё предстоит выяснить. Возможно, это - банальное хулиганство. А может быть - и попытка за что-то отомстить.
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