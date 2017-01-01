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На месте смертельного ДТП в Коммунарке устанавливают светофоры

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:08
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В поселке Коммунарка в Новомосковском округе, где 27 ноября на улице Александры Монаховой автомобиль сбил маму с ребенком, устанавливают светофорный объект. Новый светофор на пешеходном переходе у дома 8 обеспечит безопасность жителей при переходе проезжей части и сведет к минимуму количество дорожно-транспортных происшествий. На время проведения работ по подключению коммуникаций к светоформному объекту на переходе дежурят сотрудники ГИБДД.

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