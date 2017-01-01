Надземный пешеходный переход рухнул в Эквадоре
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:19
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Самосвал протаранил своим поднятым кузовом надземный пешеходный переход. Так, что бетонная конструкция, как видно на кадрах, тут же рухнула прямиком на проезжую часть. Так уж вышло, что именно в этот момент людей над трассой не было. А автомобилисты успели кто затормозить в последний момент, а кто - проскочить под мостом.
Короче говоря, ущерб, как сообщается, исключительно материальный. Но это едва ли поможет водителю грузовика избежать наказания.
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