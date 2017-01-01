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Надземный пешеходный переход рухнул в Эквадоре

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:19
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Настоящее чудо в Эквадоре. Жуткое на вид ЧП, в котором - по счастливой случайности - никто не пострадал.

Самосвал протаранил своим поднятым кузовом надземный пешеходный переход. Так, что бетонная конструкция, как видно на кадрах, тут же рухнула прямиком на проезжую часть. Так уж вышло, что именно в этот момент людей над трассой не было. А автомобилисты успели кто затормозить в последний момент, а кто - проскочить под мостом.

Короче говоря, ущерб, как сообщается, исключительно материальный. Но это едва ли поможет водителю грузовика избежать наказания.
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