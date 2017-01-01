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Один человек погиб в ДТП в ТиНАО

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
12:27
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Столкнулись два автомобиля "Форд". "Форд" в кузове седан двигался по трассе А-107 в сторону Киевского шоссе. В районе д. Шарапово иномарку занесло на обледенелой дороге и вынесло на полосу встречного движения задней частью. В этот момент в обратном направлении двигался "Форд" в кузове хетчбек. Его водитель не смог избежать столкновения и врезался в потерявший управление "Форд". От сильного удара седан выбросило в кювет. Водитель этой машины погиб. Травмы получил также водитель второго автомобиля "Форд". На месте работают полицейские и следователи. Движение по трассе незначительно затруднено.

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