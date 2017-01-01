Один человек погиб в ДТП в ТиНАО

Автор: Разведчик Дата публикации: 12:27

192

192 0

Столкнулись два автомобиля "Форд". "Форд" в кузове седан двигался по трассе А-107 в сторону Киевского шоссе. В районе д. Шарапово иномарку занесло на обледенелой дороге и вынесло на полосу встречного движения задней частью. В этот момент в обратном направлении двигался "Форд" в кузове хетчбек. Его водитель не смог избежать столкновения и врезался в потерявший управление "Форд". От сильного удара седан выбросило в кювет. Водитель этой машины погиб. Травмы получил также водитель второго автомобиля "Форд". На месте работают полицейские и следователи. Движение по трассе незначительно затруднено.