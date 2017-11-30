Крушение вертолёта под Тамбовом: первое видео с места ЧП

В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Тематический поезд «Год экологии» запустили на Кольцевую линию Московского метро

Тематический поезд «Год экологии» запустили на Кольцевую линию Московского метро

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
12:40
  • 73
  • 1

На Кольцевую линию Московского метро вышел новый тематический поезд. Он посвящен Году экологии в России. Церемония запуска тематического поезда состоялась в электродепо «Красная Пресня» Московского метрополитена. Проект реализован совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также научно-познавательной энциклопедией Planetpics, АНО «Экспоцентр «Заповедники России». В дизайне пяти вагонов отражены 10 природно-климатических зон России: Арктика и тундра, тайга и степи, леса и горы, острова и подводные экосистемы, озёра и пустыни. Состав украшен фотографиями, сделанными в этих регионах, а также снимками животных, которые там обитают. В каждом из пяти вагонов представлены по две климатические зоны России. Так, половина вагона «Арктическая и тундровая Россия» внутри украшена фотографиями глыб льда и арктических обитателей: птиц полярных крачек, люриков, чаек, а также белого медведя, моржа, кольчатой нерпы, белухи, гренландского тюленя. Другая половина вагона посвящена тундре. Здесь размещены фотографии гор и животных, обитающих в этой климатической зоне: овцебыка, длиннохвостого суслика, северного оленя, полярного зайца, а также птиц мохноногого канюка, и других. В вагоне «Подводная и озерная Россия» пассажиры узнают о том, какие растения покрывают дно морей и океанов, и какие рыбы живут в российских водах. Часть вагона украшают фотографии ракушек и кораллов. Здесь можно узнать о медузах, крабах и моллюсках. На другой половине вагона, посвященной озерам, пассажиры узнают, что в России более двух миллионов озер, большая часть из которых имеет ледниковое происхождение.

  • 73
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    13:24
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 13:16 http://www.mskagency.ru/materials/2729110 30.11.17
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
13:17 | denis947
В южных районах Москвы идет снег
35 0
28.11 20:30 | Sargo
Службы Московского метрополитена перешли на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий
39 0
28.11 23:42 | Sargo
Московский метрополитен может расторгнуть договор с оператором рекламы