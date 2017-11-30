Тематический поезд «Год экологии» запустили на Кольцевую линию Московского метро

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 12:40

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На Кольцевую линию Московского метро вышел новый тематический поезд. Он посвящен Году экологии в России. Церемония запуска тематического поезда состоялась в электродепо «Красная Пресня» Московского метрополитена. Проект реализован совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также научно-познавательной энциклопедией Planetpics, АНО «Экспоцентр «Заповедники России». В дизайне пяти вагонов отражены 10 природно-климатических зон России: Арктика и тундра, тайга и степи, леса и горы, острова и подводные экосистемы, озёра и пустыни. Состав украшен фотографиями, сделанными в этих регионах, а также снимками животных, которые там обитают. В каждом из пяти вагонов представлены по две климатические зоны России. Так, половина вагона «Арктическая и тундровая Россия» внутри украшена фотографиями глыб льда и арктических обитателей: птиц полярных крачек, люриков, чаек, а также белого медведя, моржа, кольчатой нерпы, белухи, гренландского тюленя. Другая половина вагона посвящена тундре. Здесь размещены фотографии гор и животных, обитающих в этой климатической зоне: овцебыка, длиннохвостого суслика, северного оленя, полярного зайца, а также птиц мохноногого канюка, и других. В вагоне «Подводная и озерная Россия» пассажиры узнают о том, какие растения покрывают дно морей и океанов, и какие рыбы живут в российских водах. Часть вагона украшают фотографии ракушек и кораллов. Здесь можно узнать о медузах, крабах и моллюсках. На другой половине вагона, посвященной озерам, пассажиры узнают, что в России более двух миллионов озер, большая часть из которых имеет ледниковое происхождение.