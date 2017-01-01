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Трамвай и легковушка не поделили дорогу в Харькове

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:57
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В Харькове на перекрестке трамвай снес легковой автомобиль. Авария попала на видео.

Как пишут пользователи, водитель едва выехал со двора, и пытался пересечь перекресток. Однако он совершил роковую ошибку: пропуская другие машины, остановился на трамвайных путях. Расплата последовала практически мгновенно. Тяжелый вагон ударил в бок иномарки и потащил ее по улице.

Очевидцы говорят, что была реальная угроза схода с рельсов - сцепка несколько раз опасно подпрыгнула. Водители и пассажиры отделались незначительными травмами. А вот автомобиль придется восстанавливать долго.
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