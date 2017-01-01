Трамвай и легковушка не поделили дорогу в Харькове
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:57
-
- 28
Как пишут пользователи, водитель едва выехал со двора, и пытался пересечь перекресток. Однако он совершил роковую ошибку: пропуская другие машины, остановился на трамвайных путях. Расплата последовала практически мгновенно. Тяжелый вагон ударил в бок иномарки и потащил ее по улице.
Очевидцы говорят, что была реальная угроза схода с рельсов - сцепка несколько раз опасно подпрыгнула. Водители и пассажиры отделались незначительными травмами. А вот автомобиль придется восстанавливать долго.
- 28
Комментарии (0)