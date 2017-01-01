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Главная  /  Репортажи  /  В южных районах Москвы идет снег

В южных районах Москвы идет снег

Автор:
denis947
Дата публикации:
13:17
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В южной части столицы днем начался снегопад.

  • 14
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Комментарии (0)

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