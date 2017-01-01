Внедорожник "припарковался" в гостиной жилого дома в США
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:02
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Сообщается, что водитель заснул за рулём. Автомобилист пробил забор, а затем стену. В это время в комнате были только кошка с собакой. Животные проснулись за долю секунды до удара. Они не пострадали, но явно испугались. Пёс поспешил скрыться на улице, а его приятель ещё какое-то время метался по завалу.
Владелец дома, как видно на кадрах, выбежал во двор в одних носках. Он явно был шокирован. Ремонт стены и забора займёт не один день.
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