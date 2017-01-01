Крушение вертолёта под Тамбовом: первое видео с места ЧП

В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Внедорожник "припарковался" в гостиной жилого дома в США

Внедорожник "припарковался" в гостиной жилого дома в США

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:02
  • 0
  • 0

Припарковался в гостиной - в Калифорнии кроссовер въехал в дом.

Сообщается, что водитель заснул за рулём. Автомобилист пробил забор, а затем стену. В это время в комнате были только кошка с собакой. Животные проснулись за долю секунды до удара. Они не пострадали, но явно испугались. Пёс поспешил скрыться на улице, а его приятель ещё какое-то время метался по завалу.

Владелец дома, как видно на кадрах, выбежал во двор в одних носках. Он явно был шокирован. Ремонт стены и забора займёт не один день.
  • 0
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

28 0
12:57 | mreportertv
Трамвай и легковушка не поделили дорогу в Харькове
122 2
02:02 | denis947
Место прорыва трубопровода на востоке Москвы с высоты птичьего полета
35 0
07.11 16:48 | m1207m777
Аварийный выселенный дом в городе Шатура
76 0
27.11 13:38 | mreportertv
Затяжные дожди спровоцировали наводнение в американском штате Вашингтон
117 0
24.11 11:58 | mike_shumratov
Два внедорожника и ГАЗель столкнулись во Владимирской области (ВИДЕО)